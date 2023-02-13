Польша может стать «второй» Украиной для Соединенных Штатов Америки. Об этом с уверенностью заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Соответствующую точку зрения она выразила 13 февраля, в понедельник, в ходе разговора с журналистом РИА Новости. Белый дом не упустит возможность сделать Варшаву новой жертвой в антироссийском сражении на украинской территории.
«Окровавленной, истерзанной американскими военными экспериментами Украине нужен дублер», — объяснила Ковитиди.
Понимания вероятность новых угроз со стороны Белого дома в ближайшее время, Кремль намерен ответить соответствующим образом, добавила она.