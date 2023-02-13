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Сенатор Ковитиди сочла Польшу идеальным кандидатом на роль «второй» Украины для США

Политика
Сенатор Ковитиди сочла Польшу идеальным кандидатом на роль «второй» Украины для США

Польша может стать «второй» Украиной для Соединенных Штатов Америки. Об этом с уверенностью заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Соответствующую точку зрения она выразила 13 февраля, в понедельник, в ходе разговора с журналистом РИА Новости. Белый дом не упустит возможность сделать Варшаву новой жертвой в антироссийском сражении на украинской территории.

«Окровавленной, истерзанной американскими военными экспериментами Украине нужен дублер», — объяснила Ковитиди.

Понимания вероятность новых угроз со стороны Белого дома в ближайшее время, Кремль намерен ответить соответствующим образом, добавила она.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"