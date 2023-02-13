«Вопрос морали». Илон Маск объяснил причину частичного отключения ВСУ от Starlink

Недавнее ограничение SpaceX на использование ВСУ спутникового интернета позволит предотвратить превращение конфликта на Украине в третью мировую войну. Такое заявление сделал американский миллиардер Илон Маск, передает издание Politico.
«Starlink — это главная коммуникационная магистраль Украины, особенно на линии фронта, где почти все другие интернет-соединения были уничтожены», — написал он в своих социальных сетях.
Напомним, что американская космическая компания предоставляет сетевой доступ Украине по межгосударственному соглашению между Вашингтоном и Киевом.
Однако на прошлой неделе президент SpaceX Гвин Шотвелл заявила, что сервис, который использовался украинской армии для управления беспилотниками, «никогда не предназначался для использования в качестве оружия». По ее словам, специалистам компании пришлось в итоге ограничить часть функций Starlink.
«Украинцы использовали это без каких-либо соглашений», — прокомментировала она.
Новость вызвала бурную реакцию на Украине. Советник украинского президента Михаил Подоляк даже выдвинул ультиматум. По его словам, компании необходимо решить, на чьей она стороне.
Между тем сам Маск отметил, что интернет-терминалы SpaceX «предназначены для частного использования, а не для военных целей».
«Мы изо всех сил стараемся поступать "правильно", в то время как "правильно" — чрезвычайно сложный моральный вопрос», — резюмировал миллиардер.
Ранее Илон Маск высмеял наплыв неопознанных летательных объектов на территорию США. По его словам, беспокоиться не о чем — к нему лишь заглянули друзья-инопланетяне.