«Вопрос морали». Илон Маск объяснил причину частичного отключения ВСУ от Starlink

Однако на прошлой неделе президент SpaceX Гвин Шотвелл заявила, что сервис, который использовался украинской армии для управления беспилотниками, «никогда не предназначался для использования в качестве оружия». По ее словам, специалистам компании пришлось в итоге ограничить часть функций Starlink.