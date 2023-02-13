Аудитория китайского издания «Гуанча» предсказала исчезновение Киева с лица земли после выпадов советника офиса президента Украины Михаила Подоляка в адрес Москвы.
Прежде политик заявил о важности «победы» над Кремлем во время вооруженного противостояния. Читатели с уверенностью подчеркнули, что Украине не удастся выиграть в ходе сражения с Россией.
«Увы-увы, скоро не будет такой страны, как Украина! Ах, какая жалость!» — указал один из юзеров.
Прежде сообщалось, что Вашингтон не намерен решать украинский вопрос путем мирных переговоров с Кремлем. Такой информацией поделились журналисты издания Global Times.