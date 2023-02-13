«Хочу поблагодарить всех, кто ценит их работу»: Пригожин обратился к поддерживающим ЧВК «Вагнер» россиянам

Ранее бизнесмен подчеркивал, что бойцы ЧВК «Вагнер» отдают свои жизни за интересы российского государства, поэтому признание их побед является важным. Он добавлял, что они с гордостью носят нашивки компании, а в обществе про них сочиняют песни.