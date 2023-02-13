«Хочу поблагодарить всех, кто ценит их работу»: Пригожин обратился к поддерживающим ЧВК «Вагнер» россиянам

Бизнесмен Евгений Пригожин поделился своим видением того, почему произошло снижение упоминаний ЧВК «Вагнер» в СМИ, а также обратился к поддерживающим «музыкантов» гражданам РФ.
По просьбе издания «Газета.Ru» предприниматель также прокомментировал предложение активистов организовать флешмоб в поддержку «музыкантов». Ответ Пригожина был опубликован пресс-службой компании «Конкорд».
«Я хочу от всей души от себя лично и от бойцов ЧВК "Вагнер" поблагодарить всех, кто ценит их работу. Безусловно, им нелегко и им нужна поддержка страны, которую они защищают. Сокращение упоминаний, я думаю, связано с тем, что есть категория неудачников, которые ни на что не способны и плетут свои интриги, чтобы поставить крест на ЧВК "Вагнер", на любых активных гражданах-патриотах, готовых отдавать свои жизни ради будущего наших детей», — заявил Пригожин.
Ранее бизнесмен подчеркивал, что бойцы ЧВК «Вагнер» отдают свои жизни за интересы российского государства, поэтому признание их побед является важным. Он добавлял, что они с гордостью носят нашивки компании, а в обществе про них сочиняют песни.