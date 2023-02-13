Sohu: Байден получил громкую «пощечину» за выпады в адрес России и Китая

Агрессивные выпады в сторону Китая и России со стороны американского президента Джо Байдена обернулись неприятными для него последствиями. Об этом пишут аналитики издания Sohu.
Глава Белого дома заявил, что Пекин якобы не испытывает уважения к Москве и всячески от нее дистанцируется. Кроме того, он неоднократно угрожал китайской экономике за поддержку России на фоне СВО. Ответ китайской стороне не заставил себя долго ждать, передает суть материала «ПолитРоссия».
«Байден едва ли ожидал, что за подобные высказывания его наградят “пощечиной”», — сообщают китайские аналитики.
Ранее стало известно, что шеф Пентагона Ллойд Остин пытался связаться с министром обороны Китая из-за ситуации с китайским аэростатом, но запрос был отклонен Пекином. Несмотря на это, Белый дом готов продолжать контакты с КНР.