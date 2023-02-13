Sohu: Байден получил громкую «пощечину» за выпады в адрес России и Китая

Глава Белого дома заявил, что Пекин якобы не испытывает уважения к Москве и всячески от нее дистанцируется. Кроме того, он неоднократно угрожал китайской экономике за поддержку России на фоне СВО. Ответ китайской стороне не заставил себя долго ждать, передает суть материала «ПолитРоссия».