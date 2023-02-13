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Штормовое предупреждение в связи с метелью объявлено в Крыму

Общество

Метеорологи прогнозируют приближение мощного атмосферного фронта с ветром и метелями. На полуострове объявлено штормовое предупреждение.

Штормовое предупреждение в связи с метелью объявлено в Крыму

Ожидается выпадение большого количества осадков в виде мокрого снега. Также по сообщению регионального МЧС возможны гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица, усиление ветра. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду, сообщает сетевое издание «Профиль».

Спасатели рекомендуют жителям Крыма соблюдать правила безопасности при непогоде. В частности, лучше воздержаться в отсутствие необходимости от походов в горы, лесные массивы или прибрежную зону.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"