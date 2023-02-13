Член МОК Дрю заявил, что нет никаких причин для отстранения россиян от соревнований

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ги Дрю заявил, что нет никаких причин для отстранения спортсменов из России от соревнований. Он подчеркнул, что то же самое касается и атлетов из Белоруссии.
Участие спортсменов из обеих стран не должно зависеть от их политики. Дрю выразил солидарность с другими членами комитета, которые не выступили против участия России и Белоруссии на соревнованиях и Олимпийских играх.
«Нет никакой причины лишать российских и белорусских атлетов права участвовать в международных спортивных мероприятиях, в особенности когда речь идет об Олимпийских играх», — высказался член МОК в эфире радиостанции Franceinfo.
Напомним, что ранее комитет предложил спортсменам из России и Белоруссии соревноваться под нейтральным флагом. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что решение по участию атлетов будет принято летом 2023 года.