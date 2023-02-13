Делягин о замороженных Западом активах РФ: история имеет две подоплеки

Но далеко не все члены антироссийской западной коалиции хотят расставаться с отобранными у РФ деньгами. Особенно это касается американцев. Пока резервы ЦБ РФ остаются замороженными на счетах западных банков, они представляют собой банковский актив, который может быть использован, например, в качестве обеспечения кредитов. Если эти деньги находятся не на банковских счетах, а вложены в ценные бумаги, это и вовсе подарок для финансовой системы государства, где они размещены, объяснил экономист.