Делягин о замороженных Западом активах РФ: история имеет две подоплеки

Заблокированные в рамках западных санкций российские активы для любой банковской системы являются таким подарком, с которым никто не хочет расставаться.
Такое мнение высказал доктор экономических наук, заместитель председателя думского Комитета по экономической политике Михаил Делягин, слова которого приводит интернет-издание «Эксперт».
Ранее Министерство финансов США подтвердило данные Комитета по обороне о том, из 300 миллиардов долларов, замороженных на счетах западных банков в феврале-марте 2022 года, российских активов, обнаружить удалось только 80 миллиардов.
Как отметил по этому поводу Михаил Делягин, подобные заявления указывают на то, что на Западе «нашли» только те российские резервы, которые заблокировали европейские власти. А американские банки помалкивают о российских активах, так как не хотят лишиться этих «подарков».
«Никто из официальных лиц в России никогда не называл точную сумму замороженных резервов. Звучало "около трехсот". Когда [председателя ЦБ РФ Эльвиру] Набиуллину спрашивали: "Что ж вы не называете точную сумму?" – она отвечала, что это все находится в разных валютах, курсы которых колеблются друг относительно друга, поэтому сумма все время меняется. Поэтому и звучит цифра "около 300 миллиардов долларов". То есть чуть меньше половины из того, что у нас на тот момент было», – объяснил экономист.
Именно поэтому, по его словам, такой шок вызвали сообщения европейских властей о том, что «удалось обнаружить» только около 80 миллиардов долларов замороженных российских резервов.
Причем, по его словам, эта сумма могла быть названа не в качестве уточнения слов Эльвиры Набиуллиной, а в рамках обсуждения по поводу отправки этих средств в качестве финансовой помощи Украине.
Но далеко не все члены антироссийской западной коалиции хотят расставаться с отобранными у РФ деньгами. Особенно это касается американцев. Пока резервы ЦБ РФ остаются замороженными на счетах западных банков, они представляют собой банковский актив, который может быть использован, например, в качестве обеспечения кредитов. Если эти деньги находятся не на банковских счетах, а вложены в ценные бумаги, это и вовсе подарок для финансовой системы государства, где они размещены, объяснил экономист.
Поэтому, по его словам, никто не хочет расставаться с такими подарками и передавать их Киеву.
Американцы, объясняет эксперт, считают, что раз европейцы раскрыли сумму хранящихся у них российских активов, то пусть они и передают их Украине. А банкам США и самим пригодится то, что находится на их счетах.
«И это еще не самое ловкое. Тут прослеживается очень красивая логика. Вся история имеет две подоплеки. Первая – экономическое уничтожение Европы англичанами и американцами. Вторая – конкурентная борьба уже между самими англичанами и американцами, – подчеркивает эксперт. – Деньги, которые заморозили у себя европейцы, пусть они отдадут украинцам. А украинцы эти деньги будут вынуждены немедленно передать американцам в качестве оплаты поставок оружия. А наши деньги, замороженные в Америке, никто найти не может, поэтому и передать их не получится».
Именно такую версию происходящего Михаил Делягин считает наиболее вероятной.
Есть и другие версии. Например, что страны Запада действительно и сами не знают, сколько именно российских денег они заморозили, введя год назад масштабные санкции против Москвы. Или, что 220 миллиардов долларов находится в управлении неизвестных граждан РФ. Но эти версии Михаил Делягин назвал маловероятными, хоть и допустимыми.