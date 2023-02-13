Foreign Policy: Запад превратил процедуру избрания генсека НАТО в самые непрозрачные выборы

Западные страны превратили процедуру избрания генсека Североатлантического альянса в самые непрозрачные выборы. Об этом информирует издание Foreign Policy со ссылкой на европейского дипломата.
Речь идет о воздействии Соединенных Штатов, Германии, Франции и Великобритании на процесс консультаций между государствами — участниками военного блока. Стоит отметить, что генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть пост еще в прошлом году, однако его мандат был продлен до 30 сентября 2023 года.
«Это самые непрозрачные выборы из всех выборов», — подчеркнул собеседник Foreign Policy.
Ранее телеканал «360» сообщил, что Йенс Столтенберг заявил о планах НАТО изучить вопрос поставок Украине боевых самолетов.