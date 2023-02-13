Foreign Policy: Запад превратил процедуру избрания генсека НАТО в самые непрозрачные выборы

Речь идет о воздействии Соединенных Штатов, Германии, Франции и Великобритании на процесс консультаций между государствами — участниками военного блока. Стоит отметить, что генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть пост еще в прошлом году, однако его мандат был продлен до 30 сентября 2023 года.