Евросоюз пока не собирается призывать своих граждан покинуть Россию

Евросоюз в настоящий момент не намерен просить своих граждан уезжать с территории российского государства. Такими сведениями поделился пресс-секретарь внешнеполитической службы объединения Петер Стано.
Ранее дипмиссия Вашингтона в Москве призвала американцев немедленно покинуть Россию якобы из-за спецоперации на украинской земле. Стано в ходе брифинга, который состоялся 13 февраля, сказал, что сообщество принятие таких шагов пока не обсуждает.
«Это решается на уровне каждой отдельной страны. Но каких-либо общих уже принятых решений или координации на уровне ЕС по этому вопросу нет», — сказал он.
Ранее в Кремле заявили, что призывы США к американцам покинуть Россию звучат уже не в первый раз. Об этом пишет телеканал «360».