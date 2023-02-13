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Евросоюз пока не собирается призывать своих граждан покинуть Россию

Политика
Евросоюз пока не собирается призывать своих граждан покинуть Россию

Евросоюз в настоящий момент не намерен просить своих граждан уезжать с территории российского государства. Такими сведениями поделился пресс-секретарь внешнеполитической службы объединения Петер Стано.

Ранее дипмиссия Вашингтона в Москве призвала американцев немедленно покинуть Россию якобы из-за спецоперации на украинской земле. Стано в ходе брифинга, который состоялся 13 февраля, сказал, что сообщество принятие таких шагов пока не обсуждает.

«Это решается на уровне каждой отдельной страны. Но каких-либо общих уже принятых решений или координации на уровне ЕС по этому вопросу нет», — сказал он.

Ранее в Кремле заявили, что призывы США к американцам покинуть Россию звучат уже не в первый раз. Об этом пишет телеканал «360».

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Трансляция медиагруппы "Патриот"