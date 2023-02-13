Политолог Журавлев исключил «оттепель» в диалоге России и НАТО после отставки Столтенберга

Политолог Дмитрий Журавлев прокомментировал отставку нынешнего генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.
По словам эксперта, роль генсекретаря в НАТО следует считать номинальной. На самом деле во главе блока стоит официальный Вашингтон, объяснил политолог в процессе общения с корреспондентом издания «ПолитРоссия». Именно поэтому Журавлев исключил «оттепель» в диалоге России и НАТО после отставки Столтерберга.
«Это абсолютно проамериканская организация, где все зависит не от назначенного руководителя, а от хозяина – Вашингтона», – подчеркнул он.
Ранее, как писал телеканал «360», сообщалось, что заявление Столтенберга о наращивании сил в Арктическом регионе — это попытка противостоять России. К такому выводу пришел официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.