Политолог Журавлев исключил «оттепель» в диалоге России и НАТО после отставки Столтенберга

По словам эксперта, роль генсекретаря в НАТО следует считать номинальной. На самом деле во главе блока стоит официальный Вашингтон, объяснил политолог в процессе общения с корреспондентом издания «ПолитРоссия». Именно поэтому Журавлев исключил «оттепель» в диалоге России и НАТО после отставки Столтерберга.