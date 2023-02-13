Глава МИД Венгрии Сийярто посетил Минск для поддержания каналов связи

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто прибыл в Минск с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД.
Дипломат намерен провести несколько встреч с официальными лицами Белоруссии для поддержания каналов связи между странами. Также в его планах представить позицию Будапешта по мирным переговорам по вопросу разрешения украинского конфликта.
«Начался рабочий визит в Беларусь министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии. В программе — ряд мероприятий, в том числе переговоры с коллегой Сергеем Алейником, министром экономики Александром Червяковым», — сказано в заявлении.
Ранее Петер Сийярто потребовал от американского посла в Будапеште не вмешиваться в дела страны. Подробности ситуации передает «360».