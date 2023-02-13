Экс-советник президента США Болтон объяснил характер Путина двумя меткими словами

Российский президент Владимир Путин является жесткой и хладнокровной персоной. Таким мнением поделился бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Американский политик в интервью YouTube-каналу Public Broadcasting Service также обратил внимание на уровень владения английским языком главы РФ — Путин легко понимает его без переводчика.
«Владимир Путин — это жесткий и хладнокровный человек, который при этом всегда производит впечатление уверенного в себе профессионала», — признался Болтон.
Ранее телеканал «360» сообщил, что американский журналист Джексон Хинкль оценил вклад Владимира Путина в создание многополярного миропорядка.