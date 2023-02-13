Губернатор Подмосковья выбрал место для новой поликлиники в Одинцово

Проблемный микрорайон Московской области ЖК «Гусарская баллада» потребовал вмешательства местных властей для окончания строительства. Глава региона Андрей Воробьев посетил жилой комплекс для обсуждения с местными жителями новые социальные объекты.
Губернатор рассказал об окончании строительства новой школы. Также он сообщил о проекте новой поликлиники, которую построят в районе. Об этом рассказал телеканал «360».
«Это будет ультрасовременное медицинское учреждение со всем необходимым оборудованием, чтобы вы уже могли не ездить в центр Одинцово. Сюда будут приезжать также из Лесного Городка, где проживает около 14 тысяч человек», — отметил Воробьев.
Вместе с жильцами он обсудил возможные места для объекта. Как сообщил политик, новая поликлиника должна открыться в течении двух лет.