Эксперт Станкевич: британские власти не решатся на конфискацию замороженных активов РФ

Власти Великобритании не будут конфисковать российские замороженные активы, чтобы не обострять ситуацию в мировой экономике, передает телеканал «360» мнение советника первого президента России по политическим вопросам Сергея Станкевича.
По его словам, Британия будет ждать до тех пор, пока ситуация на Украине не наладится. Поэтому саму заморозку продлят, но конфисковать российские активы не решатся, ведь для этого нужно разрабатывать отдельные законы, иначе такое решение будет противоречить международному праву и базовым принципам рыночной экономики.
Украина замороженные активы РФ также не получит ввиду отсутствия правовых оснований для этих действий, считает Станкевич.