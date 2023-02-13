Эксперт Станкевич: британские власти не решатся на конфискацию замороженных активов РФ

По его словам, Британия будет ждать до тех пор, пока ситуация на Украине не наладится. Поэтому саму заморозку продлят, но конфисковать российские активы не решатся, ведь для этого нужно разрабатывать отдельные законы, иначе такое решение будет противоречить международному праву и базовым принципам рыночной экономики.