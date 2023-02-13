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Bloomberg: Запад давит на Вену из-за выдачи виз гражданам России под санкциями

Политика
Bloomberg: Запад давит на Вену из-за выдачи виз гражданам России под санкциями

Государства западной стороны жестко осудили Австрию из-за решения Вены выдавать визу гражданам из России, которые находятся под санкционными ограничениями. Соответствующей информацией поделилось издания Bloomberg.

К Австрии обратились делегаты ОБСЕ от двадцати стран. К их числу относятся Франция, Канада, Соединенное Королевство, Польша и Украина, отмечается в материале. Соответствующая информация появилась в понедельник, 13 февраля.

«Российским парламентариям не место в институте, призванном содействовать искреннему диалогу», — подчеркнули в обращении.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал немедленно возвести стены на границе Европейского союза из-за большого количества мигрантов. Подробности рассказал телеканал «360».

#австрия #запад #обсе

Трансляция медиагруппы "Патриот"