Российский экологический оператор призвал отказаться от бумажных валентинок на 14 февраля

Отказ от бумажных валентинок на День всех влюбленных позволит не навредить окружающей среде, заявили в Российском экологическом операторе.
Дело в том, что если каждый десятый купит такую открытку, то в стране образуется 280 тонн отходов. Причем не все из них можно переработать, например, валентинки с металлизированным покрытием.
«Чтобы открытка могла быть легко переработана, необходимо выбирать продукцию с отсутствием металлизированного покрытия, избегать фото-открыток, и в целом отдавать предпочтение открыткам с ограниченным использованием краски», — объяснил исполнительный директор «Лиги переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев.
На данный момент в России функционирует около 90 крупных предприятий по переработке макулатуры. Отрасль обеспечивает занятость 35 тыс. человек, сообщает телеканал «360».