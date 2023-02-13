С Новым Годом!

Российский экологический оператор призвал отказаться от бумажных валентинок на 14 февраля

Общество
Российский экологический оператор призвал отказаться от бумажных валентинок на 14 февраля

Отказ от бумажных валентинок на День всех влюбленных позволит не навредить окружающей среде, заявили в Российском экологическом операторе.

Дело в том, что если каждый десятый купит такую открытку, то в стране образуется 280 тонн отходов. Причем не все из них можно переработать, например, валентинки с металлизированным покрытием.

«Чтобы открытка могла быть легко переработана, необходимо выбирать продукцию с отсутствием металлизированного покрытия, избегать фото-открыток, и в целом отдавать предпочтение открыткам с ограниченным использованием краски», — объяснил исполнительный директор «Лиги переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев.

На данный момент в России функционирует около 90 крупных предприятий по переработке макулатуры. Отрасль обеспечивает занятость 35 тыс. человек, сообщает телеканал «360».

#российский экологический оператор #валентинка #14 февраля

Трансляция медиагруппы "Патриот"