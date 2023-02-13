«Сильная Россия» предложила новый метод борьбы с мошенничеством в визовых центрах

Между тем член Экспертного Совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Алексей Курочкин усомнился в том, что сообщения о подобном виде мошенничества не является обычным фейком. Он подчеркнул, что визовые центры не могут сделать запись без личных данных клиента.