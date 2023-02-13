«Сильная Россия» предложил новый метод борьбы с мошенничеством в визовых центрах

Мошенники нашли новый способ обмана россиян. Благодаря специальный ботам, они бронируют свободные слоты на сайтах визовых центров, а затем продают по завышенным ценам. Об этом сообщили журналисты газеты «Коммерсантъ».
«После начала спецоперации на Украине получение россиянами виз в страны ЕС и США осложнилось не только западными ограничениями, но и действиями мошенников, которые создают ботов автоматической записи в визовые центры и продают места», — рассказали авторы статьи.
Так, например, специалисты визово-миграционного отдела Continent Express сообщили, что свободные места постоянно недоступны из-за повторяющихся атак ботов.
Между тем член Экспертного Совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Алексей Курочкин усомнился в том, что сообщения о подобном виде мошенничества не является обычным фейком. Он подчеркнул, что визовые центры не могут сделать запись без личных данных клиента.
«Чтобы записать кого-то, им нужно знать фамилии. Это, знаете, как уже готовые памятники продавать с надписями», — заметил он.
Эксперт предположил, что проблема проявилась из-за «недоработки» самих визовых центров.
«Они должны привязывать запись к номеру паспорта, и охрана внизу должна не пускать, когда запись не совпадает», — пояснил Курочкин.
В качестве решения проблемы IT-эксперт предложил обратиться к системе «Госуслуги», которая упростит систему выдачи виз, да и эффективность свою она уже доказала.
«Правда, не знаю, насколько это безопасно для нас. Мы даем данные своих граждан чужим странам, а потому вряд ли это разрешат, но как минимум привязывать запись к номеру паспорта и фамилии», — резюмировал аналитик.
Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал выдавать визы российским политикам, которые находятся под санкциями. Вена, как штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Европе и некоторых других международных организаций, ответственна за разрешение въезда делегациям стран-членов, указал глава МИД.