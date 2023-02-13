«Доверие исчерпано». Колташов объяснил провал американского плана удушения России

Запад не оказал всем этим странам, оказавшимся в тяжелой ситуации, никакой помощи. В то время, как во время разразившегося в США финансового кризиса 2008-2009 годов сами Соединенные Штаты «буквально вопили о помощи», напомнил Колташов. И спустя несколько лет американцы продемонстрировали всему миру свою неблагодарность.