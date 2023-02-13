«Доверие исчерпано». Колташов объяснил провал американского плана удушения России

Россия смогла устоять под небывалым санкционным давлением коллективного Запада, благодаря двум факторам – слабости западных стран и грамотным решениям российского руководства.
Такое мнение в беседе с информагентством «Народные Новости» высказал экономист и политолог Василий Колташов, комментируя публикацию в польской газете Myśl Polska, в которой обозреватель Анджей Щесняк констатировал, что Москва выдержала 13 тысяч санкций, а значит Запад проиграл санкционную войну.
Как отметил польский обозреватель, тот санкционный удар, который Запад обрушил на Россию, должен был «смести с лица Земли любую экономику». Однако Россия в этих условиях не только устояла, но и смогла достичь успехов.
По мнению Василия Колташова, тому, что противники России не смогли в полной мере реализовать запланированный «экономический блицкриг», есть две причины. И первая причина – это слабость самого Запада.
«Эта слабость выражается в том, что Запад, оказывая давление на третьи страны, на нейтральные страны, ничего не может им предложить, – объясняет эксперт. – Он исчерпал запасы их доверия, их веры в то, что у Соединенных Штатов есть в кармане какой-то план развития мировой экономики. Большую роль сыграл обвал рынков 2014-2016 годов и кризис в экономиках БРИКС, развивающихся странах, на который западные страны ответили полным игнорированием».
Запад не оказал всем этим странам, оказавшимся в тяжелой ситуации, никакой помощи. В то время, как во время разразившегося в США финансового кризиса 2008-2009 годов сами Соединенные Штаты «буквально вопили о помощи», напомнил Колташов. И спустя несколько лет американцы продемонстрировали всему миру свою неблагодарность.
Также экономист высказал уверенность в том, что экономика США обрушилась еще в 2020 году, показав, что Америка больше не тянет мировые экономические процессы и никому не гарантирует рост.
Напротив, стало ясно, что тем, кто следует в фарватере американского политического курса (а в современном мире, следование этим курсом означает давление на Россию), гарантированы только добавочные проблемы и ничего больше.
«Вы получаете много проблем, через какое-то время у вас в стране будет организован цветной переворот, ваши ресурсы попытается забрать американский крупный бизнес», – объяснил Колташов.
Осознав все это, мировое сообщество перестало воспринимать Вашингтон как экономического союзника. И это сыграло на руку Москве, которая зарекомендовала себя гораздо боле надежным партнером.
В итоге все беспрецедентные попытки западных стран изолировать Россию от внешних рынков оказались неудачными, Москва не утратила связей с другими государствами.
«Это, прямо скажем, не очень здорово для американского плана удушения России», – подчеркнул эксперт.
Второй причиной того, что Россия устояла под санкциями, стали правильные решения по нейтрализации экономического давления, принятые внутри страны, добавил Колташов.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вмешался в работу Министерства финансов и Центробанка, чтобы не допустить обвала внутреннего рынка и стабилизировать рубль. Одновременно с этим был разрешен и запущен параллельный импорт, что пошло на пользу российской экономике.
«Железные дороги справились блестяще с задачами, которые на них буквально обрушились. Нужно было переориентировать торговые товарные потоки с Запада на Восток и сделать это так, чтобы торговый российский вывоз не только не уменьшился, но и вырос. Это было сделать крайне сложно, но это было сделано», – перечислил экономист.
Результатом этих действий стало резкое увеличение объемов торговли с Китаем и Индией, чему поспособствовали также и сами российские компании, которые смогли за считанные месяцы адаптироваться к новым условиям и переориентировать свою деятельность.
В итоге внешняя торговля России была перестроена так, чтобы упор делался на взаимоотношения с дружественными и нейтральными государствами, такими как Иран.
А также влияние на ситуацию оказало и увеличение использования рубли при расчетах в международных сделках – это привело к укреплению национальной валюты.
«Необходимо извлекать урок из 2022 года. Эти уроки говорят о том, что нужно доделывать недоделанное, двигаться дальше. Движение идет по правильному направлению, движение идет успешно. Есть проблемы и жизненные затруднения, которые нужно решить, потому что без этого не будет завершена адаптация к новым экономическим условиям», – добавил Василий Колташов.
В заключение экономист призвал заниматься массовым замещением импортных товаров на российскую продукцию. В частности, это касается цифровых продуктов, операционных систем. Только всестороннее импортозамещение и адаптация западных наработок под российское производство помогут экономике РФ расти и развиваться в условиях западного давления, уверен эксперт.