Лавров не попал в список приглашенных на Мюнхенскую конференцию — 2023

По его словам, в заседании примут участие вице-президент США Камилла Харрис, канцлер ФРГ Олаф Шольц, французский лидер Эммануэль Макрон, польский глава Анджей Дуда. В общей сложности на Мюнхенскую конференцию в этом году прибудут 150 представителей из разных стран. На вопрос прессы, выслано ли приглашение Лаврову, Хойсген сказал, что его нет в списках.