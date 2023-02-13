Удар по уязвимому месту. Опасная игра Китая с аэростатами ведет США к катастрофе

То, что воздушный шар принадлежал Пекину, в МИД КНР и не скрывали. Однако в ведомстве сразу подчеркнули, что аппарат применялся в научных целях, а на территорию США залетел «из-за форс-мажора». Поэтому узнав о столь «чрезмерной» реакции Вашингтона, китайские дипломаты сделали красноречивое предупреждение с заделом на будущее: по их словам, Пекин оставляет за собой право на любой необходимый ответ на действия Штатов.