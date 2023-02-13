Удар по уязвимому месту. Опасная игра Китая с аэростатами ведет США к катастрофе

Вторжение чужеродных объектов в воздушное пространство США, начатое китайским аэростатом, уже нельзя назвать простой случайностью — очевидно, что американская система ПВО дала сбой и теперь «некто» методично испытывает ее уязвимость. С начала февраля Пентагон трижды сбивал летательные аппараты над территорией страны — сначала над Атлантическим океаном, затем над Аляской и, наконец, озером Гурон.
Эксперты допускают, что к происходящим разведывательным «атакам» может быть причастен сам Китай, который пытается таким образом сменить тональность Белого дома по отношению к Поднебесной. Но пока Пекину удается лишь вывести Вашингтон на эмоции: американские власти спешно вводят санкции в отношении китайских компаний, участвующих в аэрокосмических программах армии.
Не форс-мажор, а шпионская программа
Точкой отсчета нового витка напряженности в отношениях двух стран можно считать 4 февраля — именно тогда США решили сбить китайский аэростат над Атлантикой, настояв на том, что «шпионский» зонд якобы наблюдал за стратегическими объектами.
То, что воздушный шар принадлежал Пекину, в МИД КНР и не скрывали. Однако в ведомстве сразу подчеркнули, что аппарат применялся в научных целях, а на территорию США залетел «из-за форс-мажора». Поэтому узнав о столь «чрезмерной» реакции Вашингтона, китайские дипломаты сделали красноречивое предупреждение с заделом на будущее: по их словам, Пекин оставляет за собой право на любой необходимый ответ на действия Штатов.
На неделю ситуация вокруг китайского аэростата поутихла, но всплыла в медийном пространстве вновь 10 февраля, когда американские военные сбили новый объект над Аляской. Впрочем, на этот раз Пентагон не стал спешить с обвинениями и предпочел называть летательный аппарат «неопознанным», признавшись, что ни его природа, ни назначение властям страны не известны.
Но очевидно, что главным подозреваемым Белый дом по-прежнему считал Поднебесную. Как минимум потому, что в тот же день Минторг США ввел санкции против пяти китайских компаний и одного исследовательского института. Их обвинили в связях с программами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по применению дирижаблей и аэростатов.
«НОАК использует высотные аэростаты для разведки и рекогносцировки [разведка о расположении и силах неприятельских войск — прим. ред.]», — говорилось в заявлении американского министерства.
Из-за таких ограничений, которые должны вступить в силу 13 марта, поставщики не смогут направлять попавшим в «черный список» организациям американские технологии без получения специальной лицензии. Как ранее сообщало агентство Bloomberg, у сбитого Соединенными Штатами китайского аэростата как раз были западные компоненты.
Новые санкции в отношении Пекина стали результатом «широких усилий» Вашингтона, который после инцидента над Атлантикой пообещал «разоблачить и устранить» разведывательную деятельность Китая, угрожающую нацбезопасности страны и их союзников, пишет Reuters.
В американском истеблишменте всерьез полагают, что сбитый у побережья Северной Каролины китайский зонд является частью полноценной шпионской программы КНР. Как указали источники Bloomberg, события 4 февраля — это не первый случай, когда аппараты Поднебесной появляются над территорией США: подобные «вторжения» происходили и во времена президентства Дональда Трампа.
Так, в частности, летающие объекты из КНР были обнаружены над штатами Техас, Вирджиния, Флорида, Гавайи и Калифорния, а также островом Гуам в Тихом океане, причем известно об этом стало только в годы правления нынешнего лидера Джо Байдена. По данным СМИ, зонды могли собирать информацию об имеющихся в Новом Свете секретных базах и авианосцах, но сам Трамп отрицал факты нарушения воздушного пространства.
Причину обеспокоенности Вашингтона понять можно, ведь аэростаты способны фотографировать объекты с разных сторон. Кроме того, они могут быть развернуты неожиданно и оснащены инфракрасными датчиками, позволяющими получать больше сведений по сравнению со спутниками.
Именно поэтому китайский летающий объект, преспокойно дрейфующий несколько дней над Штатами, вызвал такое «политическое возмущение» в Вашингтоне: республиканцы обвинили Байдена в беспомощности и с укором отметили, что Трамп уже давно бы распрощался с непрошенным гостем.
Неприятное обстоятельство даже побудило госсекретаря США Энтони Блинкена отменить поездку в Пекин, призванную снизить напряженность между двумя странами. И, судя по последним событиям, «разрядки» в этих отношениях ждать придется еще очень долго.
Опасная игра Китая
Американский способ «наказывать» своих оппонентов Китай не приемлет: еще в конце января представитель МИД КНР Мао Нин посетовала, что Вашингтон все сильнее злоупотребляет односторонними санкциями, нарушая общепринятый мировой порядок.
Особенно это касается научно-технической сферы, где США проводят политику экономического принуждения двух стран и их травли, согласился ее коллега по ведомству Ван Вэньбинь. По его словам, такой подход наносит серьезный ущерб торгово-экономическим обменам между двумя сторонами и угрожает стабильности глобальных производственных цепочек.
Поэтому пекинские власти не будут бездействовать, если Новый Свет решит ввести ограничения против китайских компаний, предупредила Мао Нин.
«Мы не приемлем такой беспочвенный шантаж, не будем сидеть сложа руки и наблюдать, как США необоснованно ущемляют законные права и интересы китайских компаний», — цитирует ее слова ТАСС.
Совпадение ли, но уже 10 февраля — а именно в этот день США расширили санкции в отношении КНР — две китайские телекоммуникационные компании China Telecom и China Mobile отказались от участия в прокладке подводного кабеля из Азии в Западную Европу. Газета Financial Times тогда отметила, что это решение отражает напряженность между Вашингтоном и Пекином.
Не исключено, что происходящая «воздушная атака» на Соединенные Штаты — дело рук самой Поднебесной, которая пытается таким образом «сменить тональность» Белого дома по отношению к республике, высказал мнение политолог Максим Жаров. По его мнению, КНР обнаружила уязвимость в американской системе ПВО и методично наносит по ней удары, заставляя Новый Свет нервничать, вводить санкции и т.д.
«При этом китайцы, судя по всему, хорошо понимают, что попытка Вашингтона не на словах, а на деле минимизировать отношения с Китаем до уровня, например, российско-американских отношений, приведет США к катастрофе быстрее, чем это почувствует сам Китай. Игра затеяна Пекином опасная, но она стоит свеч», — написал он в Telegram-канале «Чисто для фиксации».
Иной точки зрения придерживается руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук Владимир Винокуров. В беседе с «Политикой Сегодня» он усомнился в том, что Китай использовал аэростат в целях визуальной, технической или какой-либо иной разведки — это был действительно обычный геодезический шар, «заблудившийся» в воздушном пространстве из-за смены ветров.
До «немыслимой ситуации» эту проблему раздули сами американцы, пустившие слухи о том, что неопознанные объекты были замечены над Латинской Америкой и Канадой. По мнению собеседника издания, США лишь пытаются отвлечь мировую общественность от расследования известного журналиста Сеймура Херша, который буквально на днях раскрыл причастность водолазов ВМС США к взрывам на газопроводах «Северный поток».
«Это вещь, которую американцы никак не могут скрыть, как и проблему биолабораторий на территории Украины и других частях мира, там их насчитывается до 300. США — это практически государство-террорист, поскольку американцы прибегают к методам террора, как это делают “Аль-Каида”* [запрещенная в России террористическая организация] и другие известные террористические организации», — заключил Винокуров.
Ранее Херш опубликовал в своем блоге статью, где описал детали диверсии на «СП» и «СП-2». Ссылаясь на анонимный источник, журналист утверждает, что этим летом американские водолазы заложили под газопроводы взрывчатку, которую спустя три месяца активировала Норвегия. Подробнее читайте в нашей статье.
* Запрещенная в России террористическая организация