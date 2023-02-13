Глава СОЦПРОФ Вострецов рассказал о подарках для российских бойцов в зоне СВО к 23 февраля

СОЦПРОФ в понедельник отправил для российских военных в зону СВО подарки ко Дню защитника Отечества, заявил глава профсоюза автомобилистов Сергей Вострецов.
По словам политика, подарки для участников спецоперации принесли учащиеся гимназии №540 в Приморском районе Санкт-Петербурга. Сбор гуманитарной помощи помог организовать Герой России, заместитель председателя СОЦПРОФ Андрей Борисенко.
«Наши военные должны знать, что в тылу их поддерживают не только взрослые граждане, но в первую очередь наши дети, ради мирного будущего которых они и ведут этот священный бой!», — отметил Вострецов.
Напомним, специальная военная операция по демилитаризации Украины началась 24 февраля в ответ на обращение руководства ДНР и ЛНР. Ее целью называется защита жителей республик.