С Новым Годом!

Глава МИД Австрии Шалленберг призвал выдавать визы политикам из России под санкциями

Политика
Глава МИД Австрии Шалленберг призвал выдавать визы политикам из России под санкциями

Австрия обязана выдавать визы политикам из России, которые находятся под санкционными мерами. Об этом с уверенностью заявил глава внешнеполитического ведомства страны Александер Шалленберг.

Вена, как штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Европе и некоторых других международных организаций, ответственна за разрешение въезда делегациям стран-членов, указал глава МИД.

«Мы должны быть очень бдительными, <...> чтобы не создавалось впечатление, что мы избирательны в применении международного права», — добавил Шалленберг.

Прежде канцлер Австрии Карл Нехаммер потребовал возвести стены на границе Евросоюза из-за огромного количества мигрантов. Подробности рассказал телеканал «360».

#антироссийские санкции #австрия #россия

Трансляция медиагруппы "Патриот"