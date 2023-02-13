Глава МИД Австрии Шалленберг призвал выдавать визы политикам из России под санкциями

Австрия обязана выдавать визы политикам из России, которые находятся под санкционными мерами. Об этом с уверенностью заявил глава внешнеполитического ведомства страны Александер Шалленберг.
Вена, как штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Европе и некоторых других международных организаций, ответственна за разрешение въезда делегациям стран-членов, указал глава МИД.
«Мы должны быть очень бдительными, <...> чтобы не создавалось впечатление, что мы избирательны в применении международного права», — добавил Шалленберг.
Прежде канцлер Австрии Карл Нехаммер потребовал возвести стены на границе Евросоюза из-за огромного количества мигрантов. Подробности рассказал телеканал «360».