Многие государства Европейского союза крайне недовольны Украиной из-за ее ожиданий по поводу быстрого вступления в объединение. Такой информацией поделилось Financial Times.
Соответствующий материал был обнародован в понедельник, 13 февраля. Ранее в Еврокомиссии указали на невысокий уровень готовности Киева к началу процесса вступления в ЕС.
«Некоторые правительства в частном порядке жестко критиковали украинских политиков за то, что они ожидают быстрого завершения процесса», — сказано в статье.
Прежде Украину назвали неспособной самостоятельно справиться в ходе конфликта с Россией без помощи Запада. Подробности рассказал телеканал «360».