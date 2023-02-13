Санду рассказала о попытках изменить конституционный строй в Молдавии

Официальный Кишинев столкнулся с попытками изменить конституционный строй в стране. Соответствующее заявление сделала глава молдавского государства Майя Санду.
Президент объяснила, что Правительству Молдавии следует заняться усилением законодательства. Речь идет о сфере безопасности, указала Санду в ходе брифинга.
«Документы, полученные от наших украинских партнеров, подтверждают планируемую организацию этих диверсий, а также предусматривают привлечение граждан других стран для их реализации», — рассказала лидер.
Ранее телеканал «360» писал, что президент Украины Владимир Зеленский передал Санду некий «документ» с планом по дестабилизации политической ситуации в республике. Об этом сообщил сам руководитель киевского режима.