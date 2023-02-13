ЕС больше не принимает рубли в качестве денежной единицы расчетов

Депозитарий ЕС Euroclear больше не принимает российскую валюту в качестве денежной единицы расчетов, передает РИА Новости.
Сообщается, что активы инвесторов из России заморожены, а рублевые остатки переведены в евро. В Euroclear отметили, что заблокировали счет в ING Bank, и теперь клиенты не смогут переводить туда рубли.
Российскую денежную единицу не принимают и на других счетах в депозитарии. В обратном случае, как отмечается, компания не несет ответственности.
Ранее в российском МИД выразили надежду на то, что Москва и Пекин увеличат число расчетов в рублях и юанях.