NORAD: сбитые над США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение

Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк заявил, что сбитые за последние дни над США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение.
Стоит отметить, что недавно истребители американских ВВС перехватили цели неизвестного назначения над Аляской, Канадой и озером Гурон. Глен ван Херк заявил, что не исключает никаких версий касательно происхождения объектов.
«Я предоставлю разведке и контрразведке вынести заключение на данный счет», — сообщил он.
Военный добавил, что специалистам пока не удалось определить, за счет чего держались в воздухе неопознанные объекты.