Лукашенко призвал страны ОДКБ к сплочению на фоне украинского кризиса

Страны Организации Договора о коллективной безопасности должны сплотиться на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующее заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По словам главы государства, последствия кризисной ситуации вокруг киевского режима затронут и ОДКБ. Своим мнением он поделился в процессе общения с генеральным секретарем организации Имангали Тасмагамбетовым.
«Если кто-то думает, что конфликт Украины и России — это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, — ничего подобного, так не будет», — подчеркнул Лукашенко.
Ранее телеканал «360» писал, что НАТО может заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирное соглашение с Россией. Об этом заявил журналист CNN Ник Пэтон Уолш.