Штурмовики ЧВК «Вагнер» пробиваются через район Буденовка на юго-западных окраинах Бахмута

Штурмовики ЧВК «Вагнер» вместо прямого пробития хорошо укрепленных позиций ВСУ выбрали тактику атак с флангов. «Музыканты» охватывают противника плотным кольцом, однако о полном окружении города говорить пока рано. Накануне под контроль «Оркестра» перешел населенный пункт Красная Гора на севере Бахмута. Наступление с этого направления продолжается.