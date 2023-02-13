Штурмовики ЧВК «Вагнер» пробиваются через район Буденовка на юго-западных окраинах Бахмута

Подразделения ЧВК «Вагнер» ведут бои на юго-западных подступах Бахмута (бывший Артемовск) со стороны района Буденовка. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Симонов в личном Telegram-канале «Позывной Брюс».
На данный момент штурмовики контролируют северные, северо-восточные и юго-восточные рубежи города. По словам Симонова, бойцы пользуются тактическим успехом и развивают наступление на позиции противника:
«Подразделения ЧВК «Вагнер» зашли в еще один район Бахмута — Буденовка на юго-западе города. «Музыкантами» был ликвидирован опорный пункт противника, и в настоящее время они продвигаются по территории Мариупольского кладбища».
Штурмовики ЧВК «Вагнер» вместо прямого пробития хорошо укрепленных позиций ВСУ выбрали тактику атак с флангов. «Музыканты» охватывают противника плотным кольцом, однако о полном окружении города говорить пока рано. Накануне под контроль «Оркестра» перешел населенный пункт Красная Гора на севере Бахмута. Наступление с этого направления продолжается.
Ранее петербургский предприниматель Евгений Пригожин в беседе с военным корреспондентом Семеном Пеговым рассказал о ситуации в Бахмуте. По словам предпринимателя, город является критически важным местом в структуре обороны противника, поэтому Киев отправляет все новые подразделения, чтобы удержать позиции.