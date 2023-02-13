Шурыгин: Запад планирует превратить Украину в настоящий Зомбилэнд

Запад не смог за год, прошедший с начала спецоперации на Украине, реализовать в отношении России иракский сценарий. И теперь будет стараться превратить Украину в подобие Афганистана для СССР.
Такое мнение в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.
«Из России не получилось сделать второй Ирак, из [президента РФ Владимира] Путина не получилось сделать Хусейна, не получилось задушить Россию санкциями. Соответственно, сейчас они лихорадочно подбирают следующий план. По всем признакам, которые мы видим, план этот – афганизация конфликта», – объяснил эксперт.
Власти западных страны, по его словам, рассчитывают затянуть конфликт на Украине настолько, чтобы в России накопилась усталость от него, и в результате там начались разрушительные внутренние процессы.
«Для этого нужно, конечно, превратить Украину в такой настоящий Зомбилэн», – отмечает при этом Шурыгин.
И именно наличие этих целей объясняет, почему на Западе сквозь пальцы смотрят на процветающие на Украине «фашизм, нацизм и зверства».
Тем более, что и этому есть исторический пример – в ходе афганской военной кампании Запад «разрешал афганским моджахедам вообще все», напомнил Шурыгин.
Поэтому у России не должно вызывать удивления почти полное отсутствие реакции Организации Объединенных Наций на появление в интернете видеозаписей расстрела российских военнопленных украинскими боевиками. В ООН по этому поводу только «выразили озабоченность»
«Напомню: высосанная из пальца известная Буча – она четырьмя волнами цунами прошла не только по ООН, а вообще по всем политическим институтам Запада. При этом не было ни видео, ничего», – подчеркнул военный эксперт.
В сложившейся ситуации, считает Шурыгин, Россия должна выполнять главную задачу – наращивать силу, превращая мобилизованных в обученный бойцов, и формируя из них полноценные полки и дивизии. И важная роль в этом процессе отведена военно-промышленному комплексу страны, который активно обеспечивает оснащение войск в условиях специальной военной операции.
Как напомнил, отвечая эксперту, телеведущий Владимир Соловьев, объемы производства ВПК уже увеличились в несколько раз по сравнению с тем, что было запланировано год назад.
За последний год, по словам журналиста, выпуск военной промышленности в РФ ведется такими темпами, каких не было никогда, даже в советское время.