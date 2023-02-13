Курский губернатор Старовойт посоветовал чиновникам воздержаться от поездок за границу

Губернатор Курской области Роман Старовойт попросил своих подчиненных воздержаться от поездок в иностранные государства во время отпусков. Такую рекомендацию он дал в рамках последнего совещания.
По мнению главы региона, местным чиновникам в нынешних условиях необходимо формировать самодисциплину.
«Проведение отпуска за границей — это вообще недопустимо», — произнес Старовойт.
Напомним, что в начале года депутат облдумы Курска Максим Васильев оказался в центре крупного скандала. Парламентарий подвергся критике из-за новогодних каникул в Мексике.