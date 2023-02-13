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Курский губернатор Старовойт посоветовал чиновникам воздержаться от поездок за границу

Политика
Курский губернатор Старовойт посоветовал чиновникам воздержаться от поездок за границу

Губернатор Курской области Роман Старовойт попросил своих подчиненных воздержаться от поездок в иностранные государства во время отпусков. Такую рекомендацию он дал в рамках последнего совещания.

По мнению главы региона, местным чиновникам в нынешних условиях необходимо формировать самодисциплину.

«Проведение отпуска за границей это вообще недопустимо», — произнес Старовойт.

Напомним, что в начале года депутат облдумы Курска Максим Васильев оказался в центре крупного скандала. Парламентарий подвергся критике из-за новогодних каникул в Мексике.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"