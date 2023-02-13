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Песков заявил, что Кремль не планирует снижать публичность Путина

Общество
Песков заявил, что Кремль не планирует снижать публичность Путина

Обеспечение безопасности президента России Владимира Путина находится на должном уровне, поэтому необходимости в снижении его публичности нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал заявление пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР), согласно которому США осуществляют вербовку боевиков-джихадистов с целью совершения терактов на территории России и стран СНГ. По его словам, никакого снижения публичности Владимира Путина с целью обеспечения безопасности не планируется.

«Безопасность президента, безопасность всех тех лиц, которые являются объектами государственной охраны, обеспечивается на должном уровне, с учетом всех рисков и опасностей», — цитирует Пескова ТАСС.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин планирует выступить с обращением к Федеральному собранию. Мероприятие пройдет 21 февраля. По традиции в послании будут подведены итоги прошедшего года и обозначены стратегические ориентиры.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"