Песков заявил, что Кремль не планирует снижать публичность Путина

Обеспечение безопасности президента России Владимира Путина находится на должном уровне, поэтому необходимости в снижении его публичности нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал заявление пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР), согласно которому США осуществляют вербовку боевиков-джихадистов с целью совершения терактов на территории России и стран СНГ. По его словам, никакого снижения публичности Владимира Путина с целью обеспечения безопасности не планируется.
«Безопасность президента, безопасность всех тех лиц, которые являются объектами государственной охраны, обеспечивается на должном уровне, с учетом всех рисков и опасностей», — цитирует Пескова ТАСС.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин планирует выступить с обращением к Федеральному собранию. Мероприятие пройдет 21 февраля. По традиции в послании будут подведены итоги прошедшего года и обозначены стратегические ориентиры.