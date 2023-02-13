«Позорное клеймо». Волынец раскритиковала новых наставников шоу «Голос. Дети»

«Пособникам сатанизма», таким как Баста, Егор Крид и МакSим, не место на федеральном телевидении. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
Омбудсмен призвала прекратить «вакханалию на главном телеканале страны». По ее мнению, выбранные в качестве наставников на шоу «Голос. Дети» исполнители являются некомпетентными и не подходят для работы с детьми.
Она призналась, что телевизора в ее доме «давно уже нет», однако «наболевший вопрос» озвучили родители: их не устроили вызывающий внешний вид и медийный фон вокруг звезд шоу-бизнеса.
Например, Василию Вакуленко, более известному как рэпер Баста, припомнили бывший творческий псевдоним Ноггано, под которым он пел «про наркоту и в основном матом», Марину Максимову (МакSим) упрекнули за проблемы с алкоголем, а Егор Крид, по утверждению разгневанной публики, оказался в центре цепочки «педерастических скандалов».
«И все наставники сверкали своими... А вот скажу грубым словом — своими наколками! У мужчин — на руках. А у дамы — на плече. Чем не позорное клеймо?» — гласит одна из жалоб.
Намекая, что Баста, МакSим и Егор Крид не могут принимать решения в качестве наставников на детском телешоу, Волынец не оставила без оценки и способности самих исполнителей.
«Кто и к чему склоняет юные таланты? Наставники сомнительной сексуальной ориентации и вокальных данных, жуткие наколки, мужчины с накрашенными ногтями и уж точно совсем недетским репертуаром», — возмутилась уполномоченный.
По ее словам, такие звезды шоу-бизнеса «дезориентируют» детей и «подталкивают их к пропасти». Омбудсмен предупредила, что обратится в компетентные органы, потому как «взывать к чести лиц» руководства канала не имеет смысла.
В интервью «Газете.ru» она добавила, что «не жаждет крови» и не стремится возбуждения уголовных дел, однако в прокуратуру все же обратится. «Голос. Дети» может быть копией западного шоу Voice Kids, не исключила Волынец, поэтому образы наставников и оказались продиктованы Западом. Она также отметила, что «по настоящему достойная» кандидатура для детского шоу — певец Shaman.
Ранее Ирина Волынец высказалась против лишения рожающих за границей россиянок маткапитала. Подробности в материале «Политики Сегодня».