«Позорное клеймо». Волынец раскритиковала новых наставников шоу «Голос. Дети»

В интервью «Газете.ru» она добавила, что «не жаждет крови» и не стремится возбуждения уголовных дел, однако в прокуратуру все же обратится. «Голос. Дети» может быть копией западного шоу Voice Kids, не исключила Волынец, поэтому образы наставников и оказались продиктованы Западом. Она также отметила, что «по настоящему достойная» кандидатура для детского шоу — певец Shaman.