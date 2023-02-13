Обильный снегопад спровоцировал километровую пробку из грузовиков под Волгоградом

Из-за плохой видимости и скользкой дороги опасность ДТП возрастает многократно. Так, на Большом мосту КАМАЗ занесло, и он налетел на отбойник. К счастью, водитель не пострадал. Сотрудники ГИБДД просят автовладельцев по возможности воздержаться от дальних поездок. К водителям они обращаются с просьбой соблюдать скоростной режим и дистанцию и быть предельно внимательными.