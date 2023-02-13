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Дарья Донцова рассказала о лечении онкобольного мужа

Общество
Дарья Донцова рассказала о лечении онкобольного мужа

Писательница Дарья Донцова состоит в браке с психологом Александром Донцовым. Недавно она рассказала о тяжелом лечении супруга, который болен онкологией.

Донцова отметила, что у ее мужа диагностировали рак кишечника (третья стадия). Страшный диагноз мужчине поставили в 2021 году.

«Мой муж не хотел вообще никогда ходить ни к каким врачам. Он, мол, академик, все знает и ничего не хочет. В результате мы получили очень тяжелую болезнь», — поделилась писательница в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Автор книг в жанре «иронический детектив» подчеркнула, что мужчина борется с недугом. Она указала, что муж уже перенес две операции.

#писательница #донцова #рак

Трансляция медиагруппы "Патриот"