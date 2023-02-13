Дарья Донцова рассказала о лечении онкобольного мужа

Писательница Дарья Донцова состоит в браке с психологом Александром Донцовым. Недавно она рассказала о тяжелом лечении супруга, который болен онкологией.
Донцова отметила, что у ее мужа диагностировали рак кишечника (третья стадия). Страшный диагноз мужчине поставили в 2021 году.
«Мой муж не хотел вообще никогда ходить ни к каким врачам. Он, мол, академик, все знает и ничего не хочет. В результате мы получили очень тяжелую болезнь», — поделилась писательница в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
Автор книг в жанре «иронический детектив» подчеркнула, что мужчина борется с недугом. Она указала, что муж уже перенес две операции.