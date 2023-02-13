«Туту.ру» составил список авианаправлений по России, цены на которые снизились зимой

Направления по России, цены на авиабилеты по которым снизились за зиму, перечислили аналитики сервиса «Туту.ру».
Перечень возглавил маршрут Нарьян-Мар — Архангельск. Средний чек за перелет по этому направлению сократился с 19 817 до 12 864 рублей туда-обратно. Также резкое снижение наблюдалось на авиабилеты Хабаровск — Владивосток. Там цена упала с 13 582 до 9102 рублей в обе стороны.
Помимо этого, сокращение цен зимой произошло по маршрутам Южно-Сахалинск — Курильск, Хабаровск — Иркутск и Санкт-Петербург — Ярославль. Также в рейтинг подешевевших перелетов вошли Сочи — Псков и Москва — Казань, пишет РИА Новости.
Телеканал «360» перечислил популярные у россиян зарубежные направления на февральские праздники. Среди них ОАЭ, Таиланд и Турция.