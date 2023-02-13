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«Туту.ру» составил список авианаправлений по России, цены на которые снизились зимой

Общество
«Туту.ру» составил список авианаправлений по России, цены на которые снизились зимой

Направления по России, цены на авиабилеты по которым снизились за зиму, перечислили аналитики сервиса «Туту.ру».

Перечень возглавил маршрут Нарьян-Мар — Архангельск. Средний чек за перелет по этому направлению сократился с 19 817 до 12 864 рублей туда-обратно. Также резкое снижение наблюдалось на авиабилеты Хабаровск — Владивосток. Там цена упала с 13 582 до 9102 рублей в обе стороны.

Помимо этого, сокращение цен зимой произошло по маршрутам Южно-Сахалинск — Курильск, Хабаровск — Иркутск и Санкт-Петербург — Ярославль. Также в рейтинг подешевевших перелетов вошли Сочи — Псков и Москва — Казань, пишет РИА Новости.

Телеканал «360» перечислил популярные у россиян зарубежные направления на февральские праздники. Среди них ОАЭ, Таиланд и Турция.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"