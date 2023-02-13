Спасатели из Таджикистана вытащили из-под завалов в Турции мальчика, ожидавшего помощи 158 часов

Представители ведомства подчеркнули, что мальчик был спасен в районе Оникисубат, расположенном в городе Кахраманмараш. Этот населенный пункт значительно пострадал в ходе масштабного землетрясения, произошедшего 6 февраля. Трехлетний ребенок по имени Явуз провел под завалами шесть суток и был спасен специалистами из Таджикистана, которые добрались до него ползком. По словам сотрудников пресс-службы, спасатели отказались от использования специального оборудования, чтобы не напугать ребенка.