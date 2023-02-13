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Депутат Швыткин обрушился на США после провокационного призыва к американцам покинуть РФ

Политика
Депутат Швыткин обрушился на США после провокационного призыва к американцам покинуть РФ

Американское посольство в США призвало своих граждан, имеющих двойное гражданство, покинуть Россию. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин раскритиковал Вашингтон за создание провокаций в обществе.

По мнению политика, заявления дипмиссии Соединенных Штатов абсурдны и не соответствуют действительности. Он уверен, что Запад нацелен на создание «агрессивно-провокационной площадки» перед посланием президента России Владимира Путина Федсобранию и годовщине СВО.

«Это говорит о вынашивании намерения, возможно, провокационных действий. Уже сами заявления носят провокационный характер», — подчеркнул парламентарий.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин обвинил США в создании крупнейшей шпионской сети по всему миру. Подробности передает издание «360».

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