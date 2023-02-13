Депутат Швыткин обрушился на США после провокационного призыва к американцам покинуть РФ

По мнению политика, заявления дипмиссии Соединенных Штатов абсурдны и не соответствуют действительности. Он уверен, что Запад нацелен на создание «агрессивно-провокационной площадки» перед посланием президента России Владимира Путина Федсобранию и годовщине СВО.