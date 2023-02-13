МИД Китая назвал США самым крупным шпионским государством

Американское государство на всей международной арене осуществляет самую крупную шпионскую деятельность. К таким выводам пришел официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.
По словам дипломата, именно Соединенные Штаты Америки широко используют свою разведку на всем земном шаре. Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга, который состоялся 13 февраля.
«Именно США являются крупнейшей в мире шпионской державой, обладающей самой широкой в мире разведывательной сетью», — сказал Вэньбинь.
Ранее стало известно о намерениях экс-главы китайского МИД Ван И совершить рабочий визит в Россию. Это произойдет в период с 14 по 22 февраля.