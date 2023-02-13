Baijiahao: отказ России от доллара и евро превратил Запад в неудачника

Страны Запада до сих пор находятся в недоумении из-за того, чем обернулась их попытка застать Россию врасплох с заморозкой ее валютных резервов. В ситуации, когда сначала было объявлено, что Москва в результате западных санкций лишилась 300 миллиардов долларов своих золотовалютных активов, а потом Евросоюз был вынужден признать, что «не может найти» резервы Центробанка РФ, Запад выглядит полным неудачником.
Такую оценку происходящему дали аналитики китайского издания Baijiahao. Перевод материала на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».
Как напоминают эксперты, антироссийские экономические санкции были введены западными странами сразу после начала спецоперации на Украине. Под действие ограничений попала та часть активов ЦБ РФ, которая хранилась в банках США и стран Евросоюза.
Однако эффективность этой меры была сильно преувеличена инициаторами санкций, так как они рассчитывали нанести Москве болезненный неожиданный удар, но именно эффекта неожиданности достигнуто не было.
«Когда страны Запада блокировали России доступ к международной системе расчетов SWIFT и вводили санкции против ее валютных резервов, предполагалось, что она будет застигнута врасплох», – объясняют авторы китайского издания.
Планы Запада оказались нарушены благодаря тому, что Россия свела к минимуму долю западных валют в своих валютных резервах. Вложения в доллар и евро были заменены вложениями в золото и юань. А инвестиции в казначейские облигации США были сокращены до символического уровня и не имели большого значения.
После того, как санкции, которыми Россию пугали, наконец вступили в силу, Запад объявил, что Россия якобы лишилась 300 миллиардов долларов своих золотовалютных резервов. Однако, когда дело дошло до разбора механизмов конфискации, оказалось, что на Западе не могут найти «замороженные» российские миллиарды, так как не имеют представления где и на каких счетах они лежат.
Так, например, ранее руководств Евросоюза было вынуждено признаться, что обнаружит местонахождение активов Центробанка РФ пока невозможно.
Все это, убеждены китайские аналитики, повергает страны Запада в глубокое недоумение.
«Отказ России от американской и европейской валюты превратил Запад в неудачника», – подчеркивают обозреватели Baijiahao.
Напомним, ранее стало известно, что в десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза может быть включено еще четыре кредитно-финансовые организации из РФ, и в том числе «Альфа-банк». Помимо этого, под запретам могут оказаться поставки строительной техники в Россию.