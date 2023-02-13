Baijiahao: отказ России от доллара и евро превратил Запад в неудачника

Страны Запада до сих пор находятся в недоумении из-за того, чем обернулась их попытка застать Россию врасплох с заморозкой ее валютных резервов. В ситуации, когда сначала было объявлено, что Москва в результате западных санкций лишилась 300 миллиардов долларов своих золотовалютных активов, а потом Евросоюз был вынужден признать, что «не может найти» резервы Центробанка РФ, Запад выглядит полным неудачником.