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Тувинский депутат застрелил человека на охоте, приняв его за животного

Политика
Тувинский депутат застрелил человека на охоте, приняв его за животного

Депутат Верховного Хурала Республики Тыва стал фигурантом уголовного дела. Законодатель заимел проблемы с законом из-за убийства по неосторожности.

По версии следствия, 44-летний парламентарий совершил преступление 12 февраля во время охоты. Вооруженный ружьем с тепловизионным прицелом депутат выстрелил в человека, приняв того за животного. Попадание оказалось смертельным, и 38-летний мужчина скончался на месте.

В региональном СУ СК РФ добавили, что в настоящее время с виновника трагедии взята подписка о невыезде. Фигурант уголовного дела не стал покидать места преступления и сам вызвал полицию, подчеркнули в ведомстве.

Тем временем суд оставил в силе приговор экс-депутату Госдумы Валерию Рашкину, который убил лося на охоте в 2021 году. Такие данные приводит телеканал «360».

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Трансляция медиагруппы "Патриот"