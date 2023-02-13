Тувинский депутат застрелил человека на охоте, приняв его за животного

Депутат Верховного Хурала Республики Тыва стал фигурантом уголовного дела. Законодатель заимел проблемы с законом из-за убийства по неосторожности.
По версии следствия, 44-летний парламентарий совершил преступление 12 февраля во время охоты. Вооруженный ружьем с тепловизионным прицелом депутат выстрелил в человека, приняв того за животного. Попадание оказалось смертельным, и 38-летний мужчина скончался на месте.
В региональном СУ СК РФ добавили, что в настоящее время с виновника трагедии взята подписка о невыезде. Фигурант уголовного дела не стал покидать места преступления и сам вызвал полицию, подчеркнули в ведомстве.
Тем временем суд оставил в силе приговор экс-депутату Госдумы Валерию Рашкину, который убил лося на охоте в 2021 году. Такие данные приводит телеканал «360».