Детский омбудсмен Волынец высказалась против лишения рожающих за границей россиянок маткапитала

Материнский капитал положен абсолютно каждой женщине с гражданством РФ, а лишение этого права для россиянок, рожающих за границей, как предложил депутат Виталий Милонов, является нарушением закона. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» высказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее мнению, предпосылок для внесения поправок на законодательном уровне нет.
Милонов ранее заявил, что женщины специально уезжают рожать в другие страны для получения двойного гражданства себе и ребенку. В таком случае, как полагает парламентарий, россиянки не должны рассчитывать на отечественные социальные программы, например, на маткапитал.
Однако законом подобная практика не запрещена, напомнила Ирина Волынец, намекнув, что демографические проблемы в России нужно решать иным путем.
«Очевидно, что Виталий Милонов старается, чтобы наши дети рождались и росли в России, но законом не запрещено ни двойное гражданство, ни роды в любой другой стране мира. Законом установлено, что материнский капитал получают все гражданки России, независимо от места родов. И мы должны сделать так, чтобы наши женщины не стремились, чтобы у детей было гражданство других стран», — сказала собеседница «ПС».
Россия является благоприятной и безопасной страной для родов, подчеркнула омбудсмен, упомянув случаи, когда женщины выходили замуж за границей, а после развода лишались детей. Поэтому нужно, чтобы «морок» и «флер» западной жизни в сознании соотечественников спал, а женщинам «даже в голову не приходила мысль» рожать на территории другого государства.
Волынец не исключила, что инициатива Милонова может быть принята, но подобный вопрос — системный и требует серьезного подхода — «на эмоциях и с кондачка» его не решить, ведь даже пенсионеры-граждане РФ, проживающие в других странах мира, продолжают получать положенные выплаты.
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