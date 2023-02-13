Детский омбудсмен Волынец высказалась против лишения рожающих за границей россиянок маткапитала

Материнский капитал положен абсолютно каждой женщине с гражданством РФ, а лишение этого права для россиянок, рожающих за границей, как предложил депутат Виталий Милонов, является нарушением закона. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» высказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее мнению, предпосылок для внесения поправок на законодательном уровне нет.