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Партия Шольца СДПГ проиграла местные выборы в Заксобрание Берлина

Политика
Партия Шольца СДПГ проиграла местные выборы в Заксобрание Берлина

Социал-демократическая партия СДПГ канцера Германии Олафа Шольца проиграла местные выборы в земельный парламент Берлина. Об этом сообщает издание Deutsche Welle✱.

Известно, что лидирующую позицию занял Христианско-демократический союз (ХДС), руководителем которого является Кай Вегнер. Он набрал 28,2% голосов в палате депутатов. Партия Шольца не смогла даже преодолеть пятипроцентный барьер, и набрала всего 4,6%.

Ранее земельный Конституционный суд Берлина обнулил результаты муниципальных и земельных выборов в 2021 году по вине организаторов. Судебное разбирательство показало, что около 60% мест парламента оказались ошибочными.

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