Социал-демократическая партия СДПГ канцера Германии Олафа Шольца проиграла местные выборы в земельный парламент Берлина. Об этом сообщает издание Deutsche Welle✱.
Известно, что лидирующую позицию занял Христианско-демократический союз (ХДС), руководителем которого является Кай Вегнер. Он набрал 28,2% голосов в палате депутатов. Партия Шольца не смогла даже преодолеть пятипроцентный барьер, и набрала всего 4,6%.
Ранее земельный Конституционный суд Берлина обнулил результаты муниципальных и земельных выборов в 2021 году по вине организаторов. Судебное разбирательство показало, что около 60% мест парламента оказались ошибочными.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами