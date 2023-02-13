Партия Шольца СДПГ проиграла местные выборы в Заксобрание Берлина

Известно, что лидирующую позицию занял Христианско-демократический союз (ХДС), руководителем которого является Кай Вегнер. Он набрал 28,2% голосов в палате депутатов. Партия Шольца не смогла даже преодолеть пятипроцентный барьер, и набрала всего 4,6%.