Государства западного мира по-прежнему относятся к другим странам как к объектам колониального порабощения. Соответствующую точку зрения выразил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Об этом он заявил 13 февраля, в понедельник. Нарышкин напомнил о насильственном распространении опиумных наркотиков в КНР, ликвидации целых народов и культур со стороны Запада.
«Изо всех сил цепляясь за ускользающее господство, так называемый коллективный Запад продолжает мыслить в прежней парадигме колониализма», — указал он.
Прежде Белый дом уличили в нежелании прекращать вооруженный конфликт на украинской земле. Подробности рассказывает телеканал «360».