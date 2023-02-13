ЕС может включить в десятый пакет санкций российский «Альфа-банк»

Евросоюз готовит новый десятый санкционный пакет. Politico сообщает, что этот набор рестрикций может касаться четырех финансовых организаций из России, включая «Альфа-банк».
Наиболее крупный частный банк в РФ — «Альфа-банк» — может попасть под европейские ограничения. Кроме того, рестрикции коснутся и других сфер, под запретом могут оказаться поставки транспорта, необходимого для строительства.
Евросоюз и Соединенные Штаты ранее рассчитывали навязать России политические решения, опираясь на экономическое давление. Несмотря на введение рекордного количества санкций экономика страны смогла противостоять западным государствам.