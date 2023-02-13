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Сенатор Джабаров назвал провокацией призыв США к гражданам с двойным гражданством

Политика
Сенатор Джабаров назвал провокацией призыв США к гражданам с двойным гражданством

Призыв консульства США к лицам с российско-американским гражданством является грубым вмешательством в дела Москвы, заявил замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее дипломаты США призвали американских граждан, а также лиц с двойным гражданством покинуть Россию из-за возможных последствий СВО.

«Это провокация, грубое вмешательство в дела нашей страны, попытка повысить градус общественной напряжённости», — считает сенатор.

Подобное предупреждение было выпущено посольством еще в прошлом году. Как сообщают американские дипломаты, в России таким лицам могут «отказать в доступе к консульской помощи США».

#двойное гражданство #США #россия

Трансляция медиагруппы "Патриот"