Автор Global Times раскрыл истинные цели предстоящего визита Байдена в Польшу

Президент США Джо Байден преследует две цели в предстоящей поездке в Польшу. Обозреватели китайского издания Global Times раскрыли истинные мотивы главы Белого дома.
По словам экспертов, во-первых, американский лидер таким образом пытается повысить свои шансы на переизбрание в следующем году. Во-вторых, Байден во время визита в Польшу планирует заставить Евросоюз ужесточить политику в отношении России.
«Западным странам придется пересмотреть, как относиться к ситуации более прагматично», — сказано в статье.
Ранее телеканал «360» сообщил, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила информацию о визите Джо Байдена в Варшаву с 20 по 22 февраля.