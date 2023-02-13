Посол Келин: Москву демонстративно не пригласят в Лондон на коронацию Карла III

Кремль демонстративно не будет приглашен на коронацию нового короля Соединенного Королевства Карла III. Соответствующую точку зрения высказал Посол России в Великобритании Андрей Келин.
Прежде сообщалось, что мероприятие будет проходить в мае. Дипломат отметил, что оно состоится в более узком формате по сравнению с коронацией его матери — Елизаветы II.
«Приглашается не так много людей, но, я думаю, что нас демонстративно не пригласят, так же как это было во время церемонии, связанной с похоронами Елизаветы II», — сказал Келин.
Ранее британский монарх Карл III опозорился, прийдя в мечеть в Лондоне в дырявых носках. Подробности рассказывает телеканал «360».