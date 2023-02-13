«Заглянули мои друзья». Маск высмеял панику США из-за воздушных объектов

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск высмеял наплыв неопознанных летательных объектов на территорию США: вечером 12 февраля там сбили уже третий воздушный аппарат с начала февраля. Бизнесмен заверил, что беспокоиться не о чем — к нему лишь заглянули его друзья-инопланетяне.
Ранее глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Херк не исключил, что сбитые американскими военными НЛО могут иметь внеземную природу. Он признался, что разведсообщество пока еще не определило, за счет чего эти объекты держатся в воздухе и откуда летят, поэтому их не называют воздушными шарами.
«Не волнуйтесь, просто кое-кто из моих друзей заглянул ко мне», — сыронизировал в ответ Маск в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры), добавив к посту эмоджи инопланетянина и НЛО.
За последние две недели в небе над США трижды сбивали летающие объекты. Первый из них — китайский аэростат — был уничтожен 4 февраля у побережья Северной Каролины. Как предположили в Вашингтоне, он использовался для шпионажа и сбора разведданных. При этом в Пекине возразили, что аппарат применялся в метеорологических целях, а на территорию Нового Света залетел «под влиянием западных ветров».
10 февраля американские военные сбили неопознанный объект над Аляской, но так и не смогли определить его предназначение и происхождение — по их мнению, это не был аэростат, подобный китайскому. О том, почему участившиеся инциденты с воздушными шарами подводят президента США Джо Байдена, «Политика Сегодня» объясняла в этой статье.
Накануне конгрессмен Джек Бергман сообщил об уничтожении еще одного объекта — на этот раз он был обнаружен над озером Гурон, граничащим с Канадой. Позднее эту информацию подтвердили в Пентагоне. По данным ABC и Reuters, аппарат представлял собой восьмиугольную конструкцию. Незадолго до этого НЛО сбили и над Северной Канадой.