«Заглянули мои друзья». Маск высмеял панику США из-за воздушных объектов

За последние две недели в небе над США трижды сбивали летающие объекты. Первый из них — китайский аэростат — был уничтожен 4 февраля у побережья Северной Каролины. Как предположили в Вашингтоне, он использовался для шпионажа и сбора разведданных. При этом в Пекине возразили, что аппарат применялся в метеорологических целях, а на территорию Нового Света залетел «под влиянием западных ветров».